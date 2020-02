Dank Zeugin : Polizei nimmt flüchtigen Ladendieb fest

Foto: RP/Kreispolizei Mettmann

Lintorf (RP) Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Dienstag einen 26-jährigen Düsseldorfer bei einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt. Dank ihrer guten Personenbeschreibung konnte der Mann kurze Zeit später in Tatortnähe von der Polizei festgenommen werden.

