Fahrrad-Sicherheit im Kreis Mettmann : Lichttest an Schüler-Fahrrädern: Mängelquote steigt

Kreis Mettmann Taugliche Beleuchtung sorgt für Sicherheit auf dem Rad. Der Test in fünf Städten war eine Mammut-Aufgabe für die beteiligten Polizisten, Verkehrssicherheitsberater und Zweirad-Mechaniker.

Details: die kontrolleure stellten an 277 Fahrrädern lichttechnische Mängel fest, dokumentierten sie auf Mängelkarten und schickten die Aktten an die Eltern. Damit verschlechterte sich die Mängelquote im Vergleich zum Vorjahr von 13,59 Prozent auf 16,14 Prozent. Die Schüler sind aufgefordert, das Fahrradlicht schnell in Ordnung bringen zu lassen. Dabei hilft nach Polizeiangaben die Zweiradmechaniker-Innung mit mehreren an der Aktion beteiligten Fahrradbetrieben, welche die von der Polizei festgestellten Defekte an den Beleuchtungsanlagen der Räder beseitigen, die ordnungsgemäße Reparatur bescheinigen und für diese insgesamt nur die anfallenden Materialkosten berechnen, auf ihre Arbeitslöhne aber komplett verzichten. Danach werden die von den Fahrradbetrieben oder den Eltern quittierten Mängelkarten, sobald die Schulferien in wenigen Tagen enden, von den beteiligten Schulen eingesammelt und danach von der Dienststelle der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizei ausgewertet.