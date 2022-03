Einsatz in Ratingen : Polizei nimmt vier Einbrecher fest

Ratingen Das Quartett hatte vergeblich versucht eine Wohnungstür aufzubrechen. Beim Verlassen des Hauses wurden sie von Zeugen beobachtet, die die Polizei riefen.

(RP) Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei Ratingen am frühen Sonntagmorgen auf der Beethovenstraße in Ratingen vier Wohnungseinbrecher auf frischer Tat stellen konnten. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und nahm die Täter vorläufig fest.

Gegen 5 Uhr wurden Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Beethovenstraße in Ratingen durch laute Geräusche aus dem Schlaf geweckt. Ein 53-Jähriger stellte fest, dass mehrere Personen das Haus verließen und in ein graues Fahrzeug einstiegen, welches vor dem Gebäude abgestellt war. Der Ratinger informierte folgerichtig die Polizei, welche schnell am Einsatzort erschien und in einem grauen Mercedes Benz mit laufendem Motor zwei Pärchen im Alter von 17 bis 31 Jahren antrafen.