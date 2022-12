Drogenfund in Ratingen Polizei findet Cannabis bei Paar in Ratingen West

Am Freitagabend (23. Dezember) gegen 21.10 Uhr waren Polizeibeamte der Wache Ratingen im Rahmen des Behördenschwerpunkts „Projekt Zoom“ Hinweisen auf ein mutmaßliches Dealerpaar in einer Wohnung an der Jenaer Straße in Ratingen nachgegangen. Hierbei konnten die Polizeibeamten bei einer Begehung des Mehrfamilienhauses deutlichen Cannabisgeruch aus einem Kellerverschlag wahrnehmen. Als die Ermittler daraufhin auf richterlichen Beschluss den Kellerverschlag durchsuchten, wurden sie fündig – und stellten mehr als 700 Gramm Cannabis sicher. Auch die Wohnung wurde anschließend durchsucht – hierbei wurden jedoch keine weiteren Drogen sichergestellt.