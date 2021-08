Schwerpunkteinsatz : Bei Kontrollen: Polizei nimmt Drogendealer fest

Am Freitag waren Polizeibeamten in ganz Ratingen unterwegs. Foto: dpa/Silas Stein

Ratingen Bei einem Schwerpunkteinsatz der Kreispolizeibehörde Mettmann wurden gezielt im Stadtgebiet Drogenkontrollen durchgeführt. Dabei trafen die Beamten auch auf zwei Dealer.

(RP) Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes gegen die Drogenkriminalität haben am Freitagnachmittag rund 20 Einsatzkräfte der Polizei zahlreiche gezielte Kontrollen im Stadtgebiet in Ratingen durchgeführt. Die Beamten hatten Erfolg, zwei 32 und 35 Jahre alte Männer wurden wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen.

Am Freitagnachmittag führten circa 20 Beamtinnen und Beamte der Kreispolizeibehörde Mettmann gezielte Drogenkontrollen im Stadtgebiet Ratingen durch. Hierbei wurden sie schnell fündig. 20 Personen wurden an unterschiedlichen Örtlichkeiten wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsucht. Hierbei stellten die Einsatzkräfte insgesamt sieben Verstöße wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln fest und fertigten Strafanzeigen.

In zwei der sieben Fälle kontrollierten die Beamten gegen 18.20 Uhr auf einem Schulgelände am Karl-Mücher-Weg in Mitte zwei Personen. Bei einer gezielten Nachfrage nach dem Besitz von Betäubungsmitteln händigte einer der Männer, ein 35-jähriger Ratinger, eine geringe Menge Cannabis aus. Die Beamten blieben beharrlich und bewiesen den richtigen Riecher: Im Rahmen einer eingehenden Kontrolle fanden sie, versteckt unter einem auf dem Boden liegenden Pullover, mehrere Druckverschlusstüten in denen sich circa 100 Gramm Amphetamin befanden. Das Betäubungsmittel, welches einen Straßenverkaufswert von etwa 1500 Euro besitzt, konnte noch vor Ort dem anwesenden 32-jährigen Ratinger zugeordnet werden.