Velbert : Polizei nimmt Dealer-Trio fest

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Einer Streife fiel zunächst ein Mercedes Sprinter auf, der viel zu schnell unterwegs war.

Velbert (RP) Drei Festnahmen – das ist das Ergebnis eines Polizeieinsatzes in Velbert am späten Mittwochabend. Eine Streife verfolgte einen Mercedes Sprinter, der deutlich zu schnell unterwegs war, bis zum Parkplatz Am Weißen Stein.

Dort beobachteten die Beamten, wie drei Männer ausstiegen. Einer von ihnen bemerkte die Polizei und warf schnell etwas unter den Mercedes. Als die Polizisten nachschauten, fanden sie ein Päckchen mit braunem Pulver. In einer anderen Plastiktüte fand sich ein Päckchen mit weißen Pulver. Der 30-Jährige wurde ebenso wie seine beiden 23-jährigen Beifahrer aus Heiligenhaus und Velbert (ebenfalls einschlägig polizeibekannt) durchsucht. Dabei stellten die Polizisten ein Messer sicher.