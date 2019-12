Kriminalität : Polizei meldet mehrere Einbrüche

Ratingen (RP) In den vergangenen Tagen gab es wieder zahlreiche Einbrüche. Am Samstag kam es zum Einbruch in ein Reihenhaus an der Straße Felderhof. Unbemerkt von der Nachbarschaft, verschafften sich ein oder mehrere Täter Zugang zum Garten des Hauses.

Durch eine dort mit massiver Gewalt aufgebrochene Terrassentüre gelangte man in die Wohnräume. In den betretenen Räumen wurden Schränke, Schubladen und sonstige Behältnisse geöffnet und durchsucht. Was dabei neben Bargeld sonst noch gestohlen wurde, steht aktuell noch nicht genau fest.

Ebenfalls am Samstag kam es auch an der Mülheimer Straße in Ratingen Mitte zu einem Einbruch. Zwischen 20.20 und 21.30 Uhr nutzten der oder die Täter die Abwesenheit der Bewohner zum Einstieg in ein Reihenhaus. Dazu wurde eine Terrassentüre aufgehebelt. Bisher gibt es noch keine Hinweise darauf, dass der oder die Einbrecher Beute machten.