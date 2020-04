Zu Ostern : Motorradfahrer: Polizei kündigt Tempokontrollen an

Motorradfahrer: Polizei kündigt Tempokontrollen an

Ratingen (RP) Bis Mittwochmittag hat die Polizei in ganz Nordrhein-Westfalen bereits sieben tödlich im Straßenverkehr verunglückte Motorradfahrer gezählt – fünf alleine in dieser Woche.

Dazu zählt auch der tragische Unfalltod eines erst 20 Jahre alten Motorradfahrers aus Ratingen, der am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Mülheimer Straße ums Leben kam. Da auch in den kommenden Tagen aufgrund der guten Wettervorhersage mit einem erhöhten Aufkommen von Motorradfahrenden im gesamten Kreis Mettmann zu rechnen ist, kündigt die Kreispolizeibehörde nun verstärkte und intensive Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Kreisgebiet an. Die Verkehrsdirektion wird dazu neben mobilen Geschwindigkeits-Messgeräten auch Einsatzkräfte auf Polizeimotorrädern einsetzen.