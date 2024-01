Polizeieinsatz in Heiligenhaus Abgelaufener TÜV - das wird teuer

„Wir schauen von Zeit zu Zeit schon etwas genauer hin bei den TÜV-Plaketten“, sagt Polizeisprecherin Diane Dulischewski. Und es sei kein Einzelfall, wenn vor allem „Schrott-Lkw“ erstaunlicherweise frische Plaketten vorwiesen. Der Einsatz habe aber nicht in Zusammenhang gestanden mit einem besonders krassen Fall in Ratingen Ende Dezember. Dort hatten Beamte den schon augenscheinlich schrottreifen Laster eines 23-jährigen Duisburger Schrotthändlers aus dem Verkehr gezogen. Experten kamen in ihrer Auswertung auf Dutzende Mängel. Ein Auszug aus der Liste: defekte Feststellbremse mangelhafte Betriebsbremse, Bremsleitungen durchgerostet, Frontscheibe gerissen, mehrere Lichter defekt. Ermittlungen in dem Fall laufen noch, so Dulischewski. Die Polizei weist besonders mit Blick auf Winterwetter darauf hin, dass sich jedes Fahrzeug in einem technisch einwandfreien Zustand befinden sollte.