Ratingen : Polizei kontrolliert junge Radfahrer

In der dunklen Jahreszeit ist eine sehr gute Beleuchtung besonders wichtig.Doch es gibt immer wieder eklatante Mängel an den Rädern.

In den vergangenen beiden Wochen haben Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Mettmann in Kooperation mit der Kreisverkehrswacht Mettmann und der Zweiradmechaniker-Innung Mettmann im gesamten Kreisgebiet die Beleuchtungen von jungen Radfahrern überprüft.

Kontrollen: Fußgänger und Fahrradfahrer sind auf den Straßen besonders gefährdet. Und so kontrolliert die Polizei auch, ob man sich im Straßenverkehr richtig verhält. Es gibt es immer wieder Schwerpunktkontrollen, so auch in Ratingen.

Verkehrssicherheitsberater und weitere unterstützende Polizeibeamte der Direktion Verkehr kontrollierten dabei in den dunklen Morgenstunden von 7.30 bis 8.30 Uhr insgesamt 2900 Fahrräder an 21 beteiligten Schulen im gesamten Kreis Mettmann.

Dabei stellten sie an 357 Fahrrädern lichttechnische Mängel fest, die auf einer Mängelkarte dokumentiert und anschließend an die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler geschickt wurden. Damit verbesserte sich die Mängelquote im Vergleich zum Vorjahr minimal von 12,69 Prozent auf 12,43 Prozent.

Die Erziehungsberechtigten werden nun nochmals persönlich kontaktiert, wenn die Mängelkarte nicht in den Rücklauf kommt und die mangelhafte oder fehlende Beleuchtungseinrichtung somit nicht instandgesetzt wurde. Die Lehrerinnen und Lehrer der Schulen, die an den Kontrollen teilnahmen, wirken so rege mit und halten ein Auge auf die durchzuführenden Reparaturen.

Ziel der Aktion ist es, über die Unfallfolgen durch nicht funktionstüchtige Beleuchtung am Fahrrad aufzuklären und somit dazu beitragen, die Unfallzahlen zu reduzieren. So soll die Verkehrssicherheit junger Radfahrerinnen und Radfahrer gefördert werden.

Polizei und Feuerwehr sind alarmiert. Denn die wachsenden Zahlen sind zwar zum einen durch die steigende Zahl an Rad- und Pedelec-Fahrern zu begründen, die sich auch in der Unfallstatistik niederschlägt. Zum anderen aber trifft es vor allem ältere Menschen, die nicht mehr so mobil und es nicht gewohnt sind, in schnellerem Tempo auf Pedelecs zu fahren.