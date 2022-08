Ratinger Straßenverkehr : Polizei: Radfahrer und Fußgänger im Visier

Ratingen Es gab wieder einen Schwerpunktzeinsatz in Ratingen. Im Fokus standen auch die Kraftfahrzeugführer, die die sogenannten schwachen Verkehrsteilnehmer mit ihrem Fehlverhalten im Straßenverkehr behindern oder sogar gefährden.

Unterstützt wurden die speziell ausgebildeten Beamten der Abteilung Verkehr der Kreispolizeibehörde Mettmann unter anderem von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei Köln , sodass in den Städten Ratingen , Hilden , Haan , Langenfeld und Monheim am Rhein gezielt das Verhalten dieser Zielgruppen kontrolliert und notfalls geahndet werden konnte.

Schwerpunktkontrollen in Hilden und Haan : Handy und Co. – Polizei verhängt 26 Verwarngelder

Insgesamt leiteten die Beamten in sechs Fällen ein Strafverfahren ein, drei Mal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und drei Mal wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wovon in einem Fall der Fahrer eines E-Scooters betroffen war.

In Ratingen stellten die Beamten 18 Verstöße von Fußgängern beziehungsweise von Radfahrern fest. Hierbei wurde unter anderem in fünf Fällen die Lichtzeichenanlage missachtet, in sieben Fällen wurde die falsche Richtungsfahrbahn genutzt. Bei 14 Kraftfahrzeugführern musste ein Fehlverhalten wegen diverser Verstöße mit einem Verwarngeld geahndet werden, in sechs Fällen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.