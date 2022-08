Ratinger Verkehr : Polizei kündigt Kontrollen für Samstag an

Die Polizei will am kommenden Samstag mit Blick auf den Rückreiseverkehr verstärkt kontrollieren. Foto: RP/Polizei Mettmann

Ratingen Der Rückreiseverkehr wird erwartet. Die Polizei steht an Autobahnen, Rasthöfen und Parkplätzen. Bis weit in den Nachmittag werden Einsatzkräfte aus verschiedenen Dienststellen der Behörde an unterschiedlichen Stellen im gesamten Kreisgebiet stichprobenartig kontrollieren

(kle) So schnell kann es gehen: Die Sommerferien in NRW sind schon in wenigen Tagen zu Ende, und am kommenden Wochenende wird der große Rückreiseverkehr aus allen Urlaubsregionen erwartet. Wie schon zum Start der großen Ferien in NRW kontrolliert die Kreispolizeibehörde Mettmann deshalb auch zum Urlaubsende erneut den Ferienreiseverkehr auf den Bundes-, Landes-, Kreis- und Hauptverkehrsstraßen des Kreisgebietes.

Diese lokalen Kontrollen sind damit ebenfalls wieder Teil von NRW-weiten Verkehrsaktionen, die auch an den Autobahnen, auf Rasthöfen und Parkplätzen der landesweiten Fernstraßen stattfinden.

Los geht es im Kreis Mettmann dabei schon am frühen Samstagmorgen. Bis weit in den Nachmittag werden Einsatzkräfte aus verschiedenen Dienststellen der Behörde an unterschiedlichen Stellen im gesamten Kreisgebiet stichprobenartig kontrollieren – sowohl Autos als auch Wohnmobile, Wohnwagen, Camper sowie Zweiräder aller Art. Dies kündigte die Polizei jetzt an.

Die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizei werden an diesem Tag zudem gezielt auf dem Panoramaradweg im Norden des Kreises unterwegs sein, um dabei in individuellen Gesprächen Informationen rund um das Thema „Sicher mit dem Fahrrad/Pedelec im Urlaub“ anzubieten.

Die Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann bietet an diesem Samstag zwischen 10 und 15 Uhr eine Telefon-Hotline zum Thema Urlaubssicherheit (#SicherindenUrlaub) an. Kriminalhauptkommissarin Kristin Schöffl steht in dieser Zeit unter der Rufnummer 02104/982-7777 für individuelle Gespräche bereit. Denn wenn Einbrecher Urlaubsabwesenheiten ausnutzen oder Diebe nicht nur die Urlaubskasse, sondern auch gleich Ausweisdokumente und Kreditkarten stehlen, ist die Urlaubsfreude ganz schnell verflogen.