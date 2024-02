Temposünder in Ratingen Polizei hat neue Strategie gegen Raser in Ratingen

Ratingen · Die Kreispolizeibehörde Mettmann ändert nach vielen Jahren ihr Konzept und kündigt Geschwindigkeitskontrollen ab dem kommenden Montag nicht mehr an. So will man den Druck auf Temposünder erhöhen.

02.02.2024 , 11:28 Uhr

Die Polizei wird ab kommendem Montag ihre Geschwindigkeitskontrollen nicht mehr ankündigen. Man verspricht sich davon einen größeren Erfolg im Kampf gegen Raser. Foto: dpa/-