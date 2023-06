Informationen in Heiligenhaus Polizei informiert und berät beim großen Rad-Aktionstag

(RP) Auf dem großen „Panoramaradweg-Sommerfest“ am Sonntag, 18. Juni, wird auch die Polizei mit einem großen Info-Stand im Hefelmannpark vertreten sein. Gemeinsam mit der Kreisverkehrswacht bieten Experten der Verkehrsunfallprävention ab 11 Uhr zahlreiche Aktionen zu dem Thema „Sicherheit rund ums Pedelec“ an. Zudem gibt es ein zusätzliches Angebot der Kriminalprävention rund um das Thema „Sicher in den Urlaub“.