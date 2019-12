Job : Polizei informiert über Ausbildungswege

Ratingen (RP) Noch bis zum Jahresende, aber auch im kommenden Jahr führt die Kreispolizeibehörde Mettmann ihre speziellen Beratungsangebote für alle am Polizeiberuf interessierten jungen Menschen durch. Neben den seit Jahren schon bekannten und bei berufsinteressierten jungen Leuten allgemein sehr beliebten Info-Runden nutzt Personalwerberin Nicole Rehmann, erfahrene Polizeihauptkommissarin der Kreispolizeibehörde Mettmann, natürlich auch jede andere passende Gelegenheit, um zielgerichtet Werbung für einen Berufseinstieg bei der Polizei des Landes NRW zu machen.

Eine solche Gelegenheit bietet sich am nächsten Donnerstag, 12. Dezember, im Berufs-Informations-Zentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit, an der Marie-Curie-Straße 1-5 in Mettmann. In dieser dann letzten BIZ-Veranstaltung der Kreispolizei im Jahr 2019 informiert Polizeihauptkommissarin Rehmann ab 16.30 Uhr noch einmal ausführlich über alle Facetten des Polizeiberufs. Begleitet werden diese Einblicke in die polizeiliche Berufswelt dann natürlich auch wieder von allen wichtigen Informationen über das Bewerbungs- sowie das mehrtägige Auswahlverfahren der Polizei im Land NRW.