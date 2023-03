Sonntag Infotag am Panoramaradweg Immer mehr Pedelec-Unfälle – Polizei in Sorge

Der Start in die Fahrradsaison steht bevor, in Heiligenhaus sind Vorbereitungen schon seit einiger Zeit augenfällig. So ist die Bahnhofstraße, wie berichtet, sicherheitshalber für Radler neu ausgeschildert. Dort geht es darum, den Radstreifen nicht in Gegenrichtung des Autoverkehrs bergab zu nutzen. Durch derlei klar Ansagen soll der Radverkehr auch abseits des Panoramaradwegs in der Stadt sicherer und bequemer werden.