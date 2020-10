Aktion für den Kreis Mettmann : Polizei macht „klüger gegen Betrüger“

Kreis Mettmann Senioren und Angehörige haben sich bei der Polizei über die perfiden Tricks von Betrügern informiert. Dabei haben sie wertvolle Tipps erhalten, wie sie sich und ihre Familie schützen können.

Sie sind geschickt, sie sind redegewandt, sie ändern immer wieder ihre Masche – die Trickbetrüger, die es sich zum Ziel gesetzt haben, ältere Menschen um ihr Hab und Gut zu bringen. Obwohl die Polizei nicht müde wird, Aufklärungsarbeit zu leisten, fallen immer wieder Senioren auf falsche Polizisten oder den Enkeltrick herein und verlieren so meist hohe, fünfstellige Beträge – zuletzt fiel im Kreis Mettmann eine betagte Dame aus Haan auf die perfide Masche rein und überließ falschen Polizisten in der vergangenen Woche Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro.