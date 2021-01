Heiligenhaus : Mülltonne angezündet: Polizei ermittelt

Die Polizei griff nach dem Brand in heiligenhaus zwei Jugendliche auf. Foto: dpa/Fabian Strauch

Heiligenhaus Am Montagabend kam es erneut zu einem Mülltonnenbrand in Heiligenhaus. Gegen 18.30 Uhr wurde eine Papiertonne an der Straße Am Werkerwald durch Feuer beschädigt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise.

