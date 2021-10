Vorläufige Festnahme : Polizei Heiligenhaus fasst zwei Werkzeugdiebe

Heiligenhaus Im Rahmen ihrer Streife kamen die Beamten an einem verdächtigen Fahrzeug vorbei, dessen Heckklappe offen stand. Neben dem Wagen standen mehrere Werkzeugkoffer.

(RP) Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag in Heiligenhaus zwei mutmaßliche Kfz-Aufbrecher und Werkzeugdiebe gestellt und vorübergehend festgenommen. Gegen 4.30 Uhr am Samstagmorgen waren zwei Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife über die Ratinger Straße gefahren. Dabei kamen sie kurz hinter der Einmündung des Angerwegs an einem verdächtigen Fahrzeug vorbei, dessen Heckklappe offen stand.