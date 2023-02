Polizeieinsatz in Ratingen Drogenhändler festgenommen

(RP/kle) In Ratingen hat die Polizei am Mittwoch zwei mutmaßliche Drogenhändler und Hehler festgenommen sowie Drogen, ein entwendetes Pedelec sowie zwei entwendete Mountainbikes sichergestellt. Im Zeitraum zwischen 15 und 23 Uhr hatte die Polizei unter Einbindung starker Kräfte im Bereich Tiefenbroich und Zentrum einen Schwerpunkteinsatz. So konnten Polizeibeamte in der Nähe einer städtischen Unterkunft in Tiefenbroich einen Drogenhandel beobachten. Darauf wurde auf richterliche Anordnung ein Durchsuchungsbeschluss in der Unterkunft des Beschuldigten vollstreckt. In seinem Zimmer stellten die Polizeibeamten nicht nur rund 120 Gramm Marihuana sicher, sondern auch eine Machete sowie ein Pedelec. Die Folgen für den 45-Jährigen mutmaßlichen Hehler und Drogendealer: Der Mann, der sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhält, wurde festgenommen.