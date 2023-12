Heiligenhaus Polizei geht gegen Raser vor

Die Polizeipläne für die erste Woche des neuen Jahres stehen schon fest, so weit sie den Einsatz gegen Raser betreffen. Für Heiligenhaus sieht das so aus: Langenbügeler Straße und Nordring sind am Dienstag, 2. Januar, an der Reihe. Am Donnerstag, 4. Januar, kontrollieren die Beamten an Pinner Straße und Südring, also am anderen Ende der Stadt. Ebenfalls am Donnerstag müssen Autofahrer in Ratingen mit Kontrollen am Hauser Ring und an der Essener Straße rechnen. Ein weiterer Schwerpunkt werden in der ersten Januarwoche diverse Straßen in Velbert sein.