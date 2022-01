Einsatz in Ratingen : Zufalls-Volltreffer: Polizei enttarnt Dealer-Wohnung

Ratingen Es klang zunächst nach einem völlig anders gearteten Einsatz. Was folgte, war ein ungeahnter ermittlungstechnischer Erfolg. Nebst einer Festnahme.

(köh/RP) Es klang zunächst nach einem völlig anders gearteten Einsatz. Was folgte, war ermittlungstechnisch ein Zufalls-Volltreffer. Eigentlich war die Polizei am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr gerufen worden, weil ein Mädchen an einer Wohnungstüre in einem Haus an der Straße Am Sandbach in Ratingen-West randalierte. Vor Ort entdeckten die Polizisten dann, wie die Polizei meldet, „ jede Menge Diebesgut, Hehlerware, Drogen in nicht geringer Menge sowie mehrere Schreckschusswaffen“.