Einsatz in Velbert-Langenberg : Leichenfund in abgebranntem Waldhaus

Das Haus war nicht dauerhaft bewohnt, brannte komplett nieder. Foto: RP/KReispolizei Mettmann

Velbert Bei Nachlöscharbeiten in einem bei Nacht völlig niedergebrannten Waldhaus in Langenberg fanden Feuerwehrleute am Morgen eine leblose Person.

(RP) Unmittelbar nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehr der Stadt Velbert übernahmen Brandexperten des Kriminalkommissariats 11 der Kreispolizeibehörde Mettmann vor Ort erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache, wozu auch ein externer Brandsachverständiger zur Unterstützung mit eingeschaltet wurde. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades des Feuers, welches das Waldhaus bis nahezu auf die Grundmauern hatte niederbrennen lassen, konnte bei diesen ersten Ermittlungen bislang jedoch vor Ort noch keine genaue Brandursache ermittelt werden. Daher dauern diese Ermittlungen auch noch nach wie vor an. Das meldet die Polizei.

Ebenso andauern werden hierzu auch noch die Ermittlungen zur Identität der in dem abgebrannten Haus aufgefundenen Person. Der Leichnam des Brandopfers wurde daher beschlagnahmt und soll nun im Zuge der weiteren Ermittlungen obduziert werden.