Kriminalität : Polizei findet Drogen in Auto und Wohnung

Heiligenhaus (köh) Einsatz mit Folgen: Am späten Sonntagabend kontrollierte die Polizei aufgrund eines Zeugenhinweises ein verdächtiges Fahrzeug auf der Moselstraße. Die Kontrolle endete nicht nur für den 26-jähriger Fahrer aus Meerbusch mit einer Anzeige, auch ein weiterer Fahrzeuginsasse aus Essen muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Gegen 22.17 Uhr, so die Polizei gestern, stoppten die Beamten den blauen Audi des 26-Jährigen, der mit insgesamt vier Personen besetzt war. Schnell nahmen die Beamten den Geruch von Cannabis wahr und durchsuchten daraufhin das Auto. In dem vermüllten Fahrzeug konnten zwei Rucksäcke mit unterschiedlichen Betäubungsmitteln sowie eine größere Menge Bargeld bei einem 29-jährigen aufgefunden werden. Der Essener wurde zur Polizeiwache gebracht. Im Anschluss an eine Wohnungsdurchsuchung – bei der weitere Drogen sichergestellt werden konnten – wurde er entlassen. Er muss sich nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und des Verdachts des Handels der selbigen strafrechtlich verantworten. Der 26-jährige Fahrer aus Meerbusch wurde im Anschluss an die Kontrolle ebenfalls zur Polizeiwache gebracht. Bei ihm ergab sich im Rahmen der Ermittlungen vor Ort der Verdacht, das Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen geführt zu haben. Der Verdacht: Fahren unter Drogen. Folge: Blutproben. Und schließlich stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hatte.