Ursache technischer Defekt : Drei Verletzte bei einem Scheunenbrand in Homberg

Drei Verletzte bei einem Scheunenbrand in Homberg

Homberg Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

(RP) Am Mittwochmittag hat eine Scheune am Grashofweg in Homberg gebrannt. Drei Personen wurden bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, leicht verletzt. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen von einem technischen Defekt als Brandursache aus.