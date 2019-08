Ratingen West : Polizei: Einige Brände in West wurden vorsätzlich gelegt

Ratingen West (RP) Wie die Feuerwehr Ratingen bereits mit eigener Mitteilung vom vergangenen Samstag, 10. August, erklärte, kam es am gleichen Tag in Ratingen West zu mehreren Brandeinsätzen der Feuerwehr.

In einigen dieser Fälle gehen Feuerwehr und Polizei in übereinstimmender Bewertung von vorsätzlicher Brandlegung als Brandursache aus.

So wurden Feuerwehr und Polizei am Samstagnachmittag des 10. August um 16.32 Uhr zu einem Brand in einem Hochhaus an der Berliner Straße gerufen. Ein oder mehrere bislang noch nicht identifizierte Täter hatten in einem Treppenraum Zeitungen und Kleidungsstücke entzündet.