Homberg : Polizei: Brand in Homberger Lagerhalle gelegt

Homberg (RP) In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Kleinbrand auf der Straße Am Rosenbaum in einem Gewerbegebiet in Homberg gemeldet. Die Leitstelle alarmierte die Berufsfeuerwehr und die Löschgruppe Homberg der Feuerwehr Ratingen.

