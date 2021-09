Ratingen : Einbrecher stehlen Firmenwagen und flüchten

Nach einem Einbruch in einen Gartenbaubetrieb bittet die Polizei um Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ratingen Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch, 1. September, in die Firmenräumlichkeiten eines Garten- und Landschaftsbaubetriebs an der Straße Papiermühlenweg in Ratingen ein.

) Sie entwendeten diverse Fahrzeugschlüssel sowie einen VW Crafter. Gegen 6.45 Uhr stellten die Firmenmitarbeiter den Einbruch fest. Unbekannte hatten in der Zeit von 17.15 Uhr bis 6.45 Uhr die Fenster eines auf dem Grundstück aufgestellten Baucontainers eingeschlagen und den Container nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter entwendeten mehrere Fahrzeugschlüssel, Werkzeuge und amtliche Papiere. Nach der Tat flohen der oder die unbekannten Täter mit einem auf dem Grundstück abgestellten Firmenfahrzeug, einem weißen VW Crafter mit grüner Folierung und Firmenaufdruck.