Breitscheid : Drei Verletzte bei Unfall auf der A3

(kle) Am Donnerstagnachmittag kam es auf der A 3 in Höhe des Autobahndreiecks Breitscheid in Fahrtrichtung Köln zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Drei Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war ein 59-jähriger Hildener mit seinem Audi auf dem linken Fahrstreifen der A 3 in Richtung Köln unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Audi plötzlich seitlich mit dem Hyundai eines 31-Jährigen auf dem mittleren Fahrstreifen. In der Folge schleuderte der Audi zurück nach links und traf dort einen Peugeot eines 30-Jährigen. Danach ereignete sich noch eine Folgekollision mit einem Renault einer 26 Jahre alten Frau. Bei dem Unfall zog sich der Audi-Fahrer schwere Verletzungen zu, die in einer Klinik stationär behandelt werden. Mit leichten Verletzungen wurde der 31-jährige Fahrer des Hyundai in ein Krankenhaus gebracht. Eine 24 Jahre alte Beifahrerin aus dem Renault wurde ebenfalls mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.