Polizei appelliert an Autofahrer : Vorsicht: i-Dötzchen sind unterwegs

Polizei appelliert an Autofahrer

Kreis Mettmann Die Polizei im Kreis Mettmann erhöht ihre Präsenz im Umfeld der Schulen. Dabei haben die Beamten nicht nur Autofahrer, sondern auch die Eltern im Blick.

(RP) Für mehr als 4000 Kinder im Kreis Mettmann war am Donnerstag Einschulungstag. Neben ihrem Debüt als Schulstarter feierten die zahlreichen Fünf- und Sechsjährigen aber auch noch eine ganz andere Premiere: als eigenständige Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr.

Dabei achten die Polizeibeamten insbesondere auf das Verhalten der Autofahrer sowie die Parksituation im direkten Umfeld der Grundschulen und richtet folgenden Appell an alle Eltern: „Bitte bringen Sie Ihr Kind nicht mit dem Auto direkt vor den Schuleingang! Dies führt erfahrungsgemäß im morgendlichen Verkehr zu unübersichtlichen und teilweise auch gefährlichen Situationen im Schulumfeld. Wenn Sie es nicht anders einrichten können und Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen müssen, parken Sie bitte einige Meter oder Straßen weiter und begleiten Sie Ihr Kind dann auf den letzten Metern zur Schule zu Fuß. Dadurch wird nicht nur das Verkehrsaufkommen vor der Schule entzerrt – Ihr Kind hat so auch die Möglichkeit, die eigenständige und sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu lernen.“