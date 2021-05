Ratingen : Gesprächsreihe „Griese trifft ...“ geht im Internet weiter

Ratingen Die nächsten Gesprächspartner stehen schon fest. Am 11. Mai geht es los. Zum Auftakt diskutiert die SPD-Bundestagsabgeordnete mit Michelle Müntefering. Interessierte Bürger können online teilnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Veranstaltungsreihe „Kerstin Griese trifft …“ wird in diesem Frühjahr als Videotalk durchgeführt. Start ist am Dienstag, 11. Mai, um 19 Uhr mit Michelle Müntefering, die als Staatsministerin im Außenministerium für die internationale Kulturpolitik zuständig ist. Mit ihr wird sich Sozialstaatssekretärin Griese über die globale Verantwortung Deutschlands unterhalten. „Welche Werte stellen wir den in vielen Ländern um sich greifenden Rechtspopulismus entgegen? Wie antworten wir auf die Herausforderungen des Klimawandels, der Nachhaltigkeit, der Migration, und was tun wir für die Gleichstellung von Frauen?“, nennt Griese die Fragen, die zur Sprache kommen.

Am Freitag, 28. Mai, heißt es um 17 Uhr „Kerstin Griese trifft … Rolf Mützenich“. Mit dem Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion wird Griese über die sozialdemokratischen Ziele im Wahlkampfjahr sprechen. „Zukunft, Respekt und Europa sind die drei Hauptüberschriften, mit denen SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz antritt. Grundlage dafür ist ein zeitgemäßer und starker Sozialstaat“, so Kerstin Griese. „Die SPD und Scholz stehen für Verlässlichkeit in der Coronakrise.“

Thomas Kutschaty, Partei- und Fraktionsvorsitzender der NRW-SPD, ist am Montag, 31. Mai, um 18 Uhr zu Gast bei „Kerstin Griese trifft …“, um für einen sozialen Neustart zu werben. „Wir müssen aus der Pandemie die richtigen Lehren ziehen“, betont Griese. „Die schwarz-gelbe Landesregierung hat von der Coronabekämpfung bis hin zur Schulpolitik jedes Vertrauen verspielt. Ich werde mit Thomas Kutschaty darüber sprechen, wie unser Land wieder nach vorne gebracht werden kann.“