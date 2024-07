Neue Grundschulen für Hetterscheidt und Isenbügel Vorwurf der „Klientelpolitik“ steht im Raum

Der beschlossene Plan: Es soll in Isenbügel eine neue Schule mit zwei Eingangsklassen gebaut werden und in Hetterscheidt an der Stadtgrenze zu Velbert eine neue Schule mit drei Eingangsklassen. Dabei gibt es in Isenbügel maximal eine Kinderzahl für eine Eingangsklasse. Die GfH-Fraktion merkt an: „Es macht keinen Sinn, Grundschulen an Standorten weit weg von den Bürgern und ohne Bedarf zu bauen. Das Gebäude der Schule in Hetterscheidt ist zudem auch noch in gutem Zustand. Warum soll also eine gute Schule abgerissen werden? Viele weitere sachliche Argumente, wie neue Schulräumlichkeiten dort einzurichten, wo auch die Kinder wohnen, wo neue Wohngebiete entstehen, wurden ignoriert.“