Ratingen : Politik streitet über neue Stadthalle

Die FDP denkt an eine große Lösung, die Bürger Union sieht die Verwaltung mit einem weiteren Projekt überfordert.

Die große Debatte geht weiter. Die Diskussion um einen möglichen Neubau der Stadthalle trifft bei der FDP auf viel Unverständnis. Manfred Kleinen, Sprecher der FDP-Fraktion für den Bereich Stadtentwicklung und in der FDP mit der Erstellung eines Konzepts für eine Neuplanung betraut, sieht einen wenig hilfreichen Aufschlag in der politischen Debatte: „Die Diskussion verläuft schon jetzt – wie leider so oft in Ratingen – in falschen Bahnen. Die einen machen eine bloße Ankündigung, die mehr schnelle Schlagzeile im Wahlkampf ist als durchdachtes Konzept. Die anderen spielen weitere Vorhaben direkt dagegen aus, ohne seriös zu kalkulieren. Als FDP gehen wir anders an die Sache heran: Wir denken von der Funktion her, haben keine Angst vor mutigen Lösungen und machen beim Schwarz-Weiß-Zeichnen nicht mit. Fakt ist: Die Stadthalle ist sanierungsbedürftig, benötigt also so oder so viel Geld. Sie ist vor allem aber dysfunktional, unmodern und einfach nicht mehr sexy für Veranstaltungen, die wir haben wollen. Die in Ratingen viel zu häufig anzutreffende Mutlosigkeit ist an der Stelle unangebracht – wenn wir das Thema angehen, müssen wir groß denken und visionär nach vorne blicken. Kongresszentrum, Hotel, Veranstaltungshalle, Gastronomie, grünes Band in die Innenstadt – das sind alles Ideen, die es auszuarbeiten gilt.“