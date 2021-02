Politik : Vielhaus (CDU) erneut im Regionalrat

Ratingen/Düsseldorf Der erfahrene Kommunalpolitiker wurde wieder in dieses wichtige Gremium gewählt.

(RP/kle) Mit einer Mischung aus altbewährten Kräften und neuen Mitstreitern geht die CDU­-Fraktion im Regionalrat Düsseldorf in die nächste Wahlperiode. Die Christdemokraten bestätigten Hans Hugo Papen aus Rheurdt am Niederrhein im Amt des Vorsitzenden. Dirk Brügge, Kreisdirektor im Rhein-Kreises Neuss, bekam wieder das Vertrauen der Politiker als Geschäftsführer ausgesprochen. Die Union wird Hans-Jürgen Petrauschke, den Landrat des Rhein-Kreises Neuss, erneut als Vorsitzenden des Regionalrats vorschlagen.

„Erfreulicherweise ist es erneut gelungen, dass wir im Ausschuss für Planung einen Politiker aus jedem Teil des gesamten Planungsraums im Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierung Düsseldorf in unseren Reihen haben. Damit ist die Wahrung aller Interessen gewährleistet“, teilt Ewald Vielhaus, wiedergewähltes Mitglied für den Kreis Mettmann im Regionalrat, mit. Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende im Rat und erste stellvertretende Bürgermeister der Stadt Ratingen hat zudem einen Sitz im Ausschuss für Mobilität, Umwelt und Klimaschutz.

Der Planungsausschuss ist zuständig für die Regionalplanung und damit auch für die Neuausweisung von dringend benötigten Wohn- und Gewerbeflächen im Kreis Mettmann, so auch in Ratingen. „Wir sind mit zwölf Mitgliedern in dieser Legislaturperiode wieder die stärkste Fraktion und setzen auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den anderen Parteien“, betont Vielhaus. Die CDU werde sich jedenfalls „energisch dafür einsetzen, dass die positive Entwicklung unserer Region fortgeschrieben wird“. Vielhaus ist guter Dinge: „In ihren vorbereitenden Gesprächen kamen die Christdemokraten mit den Fraktionen von SPD, FDP/Freie Wähler und Grünen überein, künftig vier statt bisher drei Ausschüsse einzurichten.“