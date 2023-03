Projekt im Schwarzbachtal L239: Büro soll Radweg planen

Wann der neue Radweg durchs Schwarzbachtal führen wird, ist völlig offen. Neben der Sanierung der L239 rückt dieses Projekt immer mal wieder in den Fokus. So auch jetzt. Nun haben die Grünen im Kreistag zusammen mit den Kooperationspartnern CDU und FDP erneut eine Initiative angestoßen. Mit Blick auf den beschlossenen Nachtragshaushalt haben sie beantragt, die Planungsleistung für einen Radweg entlang der Landesstraße an ein externes Planungsbüro zu vergeben.