Ratingen : Grüne freuen sich über neue Antidiskriminierungsstelle

Ratingen Die Kostenkalkulation soll dann bis zu den Haushaltsberatungen 2021 vorliegen. Es wird als noch etwas dauern, bis die neue Anlaufstelle konkret eingerichtet sein wird.

(kle) Aus Sicht der Politik ist es ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung. „Ich freue mich, dass die Stadt Ratingen auf dem Weg zu einer Antidiskriminierungsstelle ist“, sagte jetzt Elizabeth Yeboah, grünes Ratsmitglied im Integrationsrat.

Und Christian Otto, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, zeigte sich in einer aktuellen Stellungnahme ebenfalls erfreut: „Die in der Ratssitzung am 23. Juni durch einen Gastvortrag des Integrationsratsvorsitzenden Samuel Awasum angeregte und von den Grünen beantragte Schaffung einer Antidiskriminierungsstelle rückt der Umsetzung näher.“