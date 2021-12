Ratinger Sportpläne : BU fordert aktuellen Sportentwicklungsplan

Ratingen 2015 wurden Handlungsempfehlungen ausgesprochen, vieles davon wurde aber nicht umgesetzt.

Aus Sicht der BU tritt immer mehr die Tatsache zutage, dass der Individualsport, also der nicht vereinsgebundene Sport, in den vergangenen Jahren erheblich vernachlässigt wurde. Sanierungsarbeiten an Sporthallen würden seit vielen Jahren wegen des Personalmangels in der Verwaltung immer wieder verschoben. Und den politischen Gremien sei es ohne eine fundierte Analyse nicht möglich, eine Priori-sierung der notwendigen Maßnahmen vorzunehmen.

Hanballverein in Not

Hanballverein in Not : Neusser HV setzt auf Hilfe aus dem Sport

Daher sei es dringend geboten, die Sanierung der Sporthallen „nicht bis in alle Ewigkeit in Vergessenheit geraten zu lassen, diese auf eine wissenschaftlich fundierte Analyse zu stützen und dann endlich in Angriff zu nehmen“, heißt es in dem aktuellen Antrag der Fraktion. Und die BU gibt dies zu bedenken: Man sollte angesichts der Pläne für ein neues Freizeitbad in Ratingen Mitte eine Bedarfsanalyse von IKPS in Betracht ziehen.