Einkaufen in Ratingen : BU will Stadtmarketing stärker fördern

Ratingen Ratingen müsse seine Vorzüge besser herausarbeiten. Dies ist die Botschaft eines aktuellen Antrages der Fraktion der Bürger Union (BU). Für Werbemaßnahmen, zum Beispiel Plakate, sollen zusätzliche Gelder bereitgestellt werden.

Was hat Moers mit Ratingen zu tun? Auf den ersten Blick wenig. Doch die Stadt vom unteren Niederrhein wirbt mitten in Ratingen, direkt an der Haltestelle Bechemer Straße, fürs Einkaufen. Moers bewerbe, so die BU, proaktiv sein Stadtzentrum mit Hilfe von Plakaten, um damit neue Käuferschichten anzulocken. Eine ähnliche Vorgehensweise könnte bei einem Konzept, das durch die städtische Wirtschaftsförderung, das Amt für Kultur und Tourismus und die Ratingen Marketing GmbH (RMG) entworfen und umgesetzt werden soll, einen nachhaltigen Effekt auf eine Frequenzsteigerung in der Innenstadt haben, heißt es in einem aktuellen Antrag. Zur Förderung von Stadtmarketingmaßnahmen soll ein Budget in Höhe von jeweils 50.000 Euro für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 eingestellt werden.