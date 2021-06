Ratingen : SPD: Erlebniswelt gehört fest zum Blauen See

Das Gelände am Blauen See gehört zu den besonderen Gebieten der Region. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Debatte um Planungen: Auf dem Gelände sei neben dem Umweltbildungszentrum mehr Platz für andere Angebote.

(RP/kle) Das Areal ist einzigartig. Die zukunftssichere und tragfähige Entwicklung des Freizeitgeländes um den Blauen See ist aus Sicht der SPD eine zentrale und wichtige Herausforderung. Daher habe man auch alle bisher gefassten Beschlüsse des Stadtrates mitgetragen. Mit Blick auf die einstimmige Beschlusslage des Rates soll der Blaue See behutsam weiterentwickelt werden.

In den bisherigen Diskussionen sei die bestehende Erlebniswelt am Blauen See für künftige Entwicklungen entweder gar nicht erwähnt oder als obsolet und nicht mehr zeitgemäß beschrieben worden, so die Kritik der SPD.