Ratingen : Politik berät über Innenstadt-Gymnasium

(RP) Viel Arbeit für die Ratsgremien: In der Woche nach den Herbstferien – genauer zwischen dem 29. und 31. Oktober – nehmen die politischen Beratungen mächtig Fahrt auf, es finden gleich acht Ausschuss-Sitzungen statt.

Am Dienstag, 29. Oktober, stehen drei Ausschüsse auf dem Sitzungskalender. Der Bezirksausschuss Ratingen-Homberg/Schwarzbach tritt um 17 Uhr im Forum der Christian-Morgenstern-Schule, Ulmenstraße 1 bis 3, zusammen und diskutiert u.a. über die Weiterentwicklung der Jugendarbeit in Homberg.

Die Bezirkspolitiker aus Tiefenbroich tagen ab 17.30 Uhr im Mehrgenerationentreff Tiefenbroich, Sohlstättenstraße 33 c, und besprechen u.a. einige örtliche Verkehrsthemen. Vor Eintritt in die Tagesordnung um 16.30 Uhr treffen sie sich zu einer Ortsbesichtigung an der Bushaltestelle auf der Sohlstättenstraße in Höhe Hausnummer 35.