Ratingen : Politik berät über Ergebnisse der aktuellen IHK-Umfrage

Die IHK befragte Passanten in der Innenstadt. Foto: Blazy, Achim (abz)

(RP) Zur vorletzten Sitzung des Jahres tritt am Dienstag, 26. November, 16 Uhr, der Rat der Stadt Ratingen im Freizeithaus West am Berliner Platz zusammen. Auf der umfangreichen Tagesordnung stehen mehr als 40 öffentliche Beratungspunkte, darunter der Baubeschluss zum Umbau des Innenstadtgymnasiums bzw. zur Sanierung des Bestandsgebäudes, der Ausbau der Offenen Ganztagsschule, die Verabschiedung einer Ratinger Stadtordnung, verschiedene Bebauungspläne sowie Fraktionsanträge.

Die Verkehrssituation am Hölenderweg in Eggerscheidt und die Park- und Verkehrssituation rund um die Kita Zum Schluchtor werden neben anderen Themen im Bezirksausschuss Ratingen Hösel/Eggerscheidt besprochen. Dieser tagt das nächste Mal am Mittwoch, 27. November, 17 Uhr, im städtischen Seniorentreff Eggerscheidt, Hölenderweg 51.