Projekt : Politik berät heute über die Wallhöfe

In nicht-öffentlicher Sitzung trifft sich der zuständige Arbeitskreis. Es geht unter anderem um den Branchen-Mix.

Noch immer gibt es in der Politik unterschiedliche Strömungen zu den Fragen, wie groß der Einzelhandel dimensioniert sein muss und welche Geschäfte angeboten werden sollen. Im Bezirksausschuss Mitte wurde ein Antrag von Bürger Union und SPD diskutiert, der ziemlich hart in die bisherigen Planungen eingreift. So soll die Einzelhandelsfläche um rund 1.600 Quadratmeter reduziert werden, auf eine Verkaufsfläche im Erdgeschoss will man ganz verzichten. Der Werbering City-Kauf begrüßte den Vorstoß von BU und SPD in einem aktuellen Brief. Der Antrag auf eine Beschränkung von Verkaufsflächen schaffe die Chance für eine zum Stadtbild passende Wohnbebauung. Eine Apotheke und ein Ärztehaus wollen SPD und BU an diesem Standort ausschließen.