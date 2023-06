Ein Fest rund um das gesprochene Wort Duell der Wortakrobaten

() Der „Poetry Slam Ratingen“ geht in die nächste Runde: Am Mittwoch, 14. Juni, treffen in der Manege Lintorf, Jahnstraße 28, wieder fünf Wortakrobaten auf ein lyrikbegeistertes Publikum, um gemeinsam einen fulminanten Abend der Wörterkunst zu feiern. Der Einlass ist um 19 Uhr, Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf.