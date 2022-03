Kultur in Ratingen : Poetry Slammer widmet sich den Facetten der Dummheit

Ratingen (RP) Am Samstag, 12.März, tritt im Stadttheater um 20 Uhr der Bestsellerautor und Poetry Slammer Sebastian 23 auf. Er präsentiert sein aktuelles Programm „Cogito ergo dumm“.

Wir leben in Zeiten, in denen Menschen nicht an den Klimawandel glauben, während sie knietief in der Nordsee stehen, mitten in Gelsenkirchen. Zeiten, in denen in TV-Shows Partnerwahl anhand entblößter Körperteile betrieben wird oder Günther Jauch als der klügste Deutsche gilt, weil er Quiz-Antworten korrekt von einem Bildschirm ablesen kann. Man könnte denken, der Mensch ist dumm und die Menschheit erst recht. Aber ist das wirklich so?