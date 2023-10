Veranstaltungen in Heiligenhaus Poetry Slam kommt zurück nach Heiligenhaus

In dichter Atmosphäre kämpfen die Auftretenden um Ruhm und Ehre und den „HeiliGINhaus“. Eine Auswahl der besten Bühnenpoetinnen und -poeten im deutschsprachigen Raum ist geladen, um Heiligenhaus einen spektakulären Abend zu bereiten. Poetry Slam ist mittlerweile in den meisten Städten im Kreis Mettmann ein beliebtes Phänomen. Auch in Heiligenhaus ist das Format mittlerweile ein beliebtes Highlight. Im November steht nach zwei restlos ausverkauften Ausgaben die dritte Show an, die den ersten beiden in nichts nachstehen soll. Frei nach dem Motto: Zwei Mal Heiligenhaus, zwei unfassbare Shows, zwei Mal ausverkauft. Jetzt kommt der dritte Streich.