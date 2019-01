Manege Lintorf: Sprach-Ekstase beim Poetry Slam

Lintorf Auch beim 12. Contest in der Manege begeisterten die Vortragenden mit ihren literarischen Präsentationen.

Was aber, wenn eine junge Frau namens Mina mit einer Stimme, so rein und weich und seidig wie Honig, die Bühne betritt und eher still und leise ihre über „Worte“ und „Licht“ hochphilosophischen und literarisch eindrucksvoll verpackten Thesen vorträgt, unfassbar pointiert und zentriert spricht, Atempausen an genau den richtigen Stellen setzt und sie damit für faszinierte Begeisterung im Publikum sorgt, aber eigentlich kaum jemand so richtig ihren Gedanken folgen kann? Und was, wenn danach ein junger Mann namens Julius Esser die Bühne einnimmt mit Leben füllt, laut lacht, ein paar Kalauer raushaut und ansonsten zwischen sich (Julius) und seiner inneren Stimme (Udo Lindenberg) hin und her switcht und dafür ebenfalls tosenden Applaus erhält?