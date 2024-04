Poetry Slam in Lintorf So finden Texte ihre Fans

Zum literarischen Wettstreit lädt die Manege Lintorf an der Jahnstraße 28 wieder am Mittwoch, 22. Mai, ein, wenn der „Poetry Slam Ratingen“ in die nächste Runde geht. Ab 19 Uhr öffnet sich einmal mehr der Vorhang für einen Abend voller Leidenschaft, Kreativität und Wortwitz. Von der zarten Liebesode bis hin zu wagemutigen gesellschaftlichen Kommentaren - der Poetry Slam bietet eine vielfältige Palette an literarischen Genüssen, die Herz, Verstand und natürlich auch die Lachmuskeln zum Schwingen bringen werden.