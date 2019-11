Ratingen : Poetry Slamer unterhalten Gäste in der Lintorfer Manege

(RP) Bereits zum 15. Mal steigt am Mittwoch, 20. November, 19.30 Uhr, der Poetry Slam in der „Manege“ Lintorf an der Jahnstraße 28. Der Eintritt beträgt fünf Euro, Schüler und Studenten zahlen drei Euro.

Beim literarischen Poesiewettstreit auf der Bühne des städtischen Jugendzentrums „Manege“ werden selbstgeschriebene Texte innerhalb von sechs Minuten von jungen Menschen dem Publikum vorgetragen. Es dürfen keine Hilfsmittel verwendet werden und die wichtigste Regel für das Publikum lautet: Respekt den Dichtern!