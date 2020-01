Natur : Poensgens Garten wird wieder hübsch

Der Rat hat das Projekt jetzt auf den Weg gebracht. Die Ratinger Jonges werden sich an den Kosten beteiligen. Es gibt große Pläne.

Dafür wird das nicht mehr genutzte und durch Schadstoffe belastete private Badehaus am Rand des Parks abgerissen. Genau an dieser Stelle hatte der Hausgarten einst gestanden, und dort wird es auch wieder errichtet. Das so genannte Traubenhaus, das von den städtischen Gärtnern genutzt wird, wird ebenfalls abgerissen, aber an gleicher Stelle durch einen Neubau ersetzt. Künftig soll das Haus auch dem Förderverein Poensgenpark als Anlaufstelle dienen.