Ratingen Musikschule spielt zum Ende des Schuljahres

Zum Abschluss des Schuljahres veranstaltet die Städtische Musikschule Ratingen am Mittwoch, 14. Juni, ab 19 Uhr ein Konzert auf dem Parkplatz hinter dem Musikschulgebäude an der Poststraße 23. Zu hören sind das Jugendblasorchester unter der Leitung von Paul Sevenich und die Musikschul-Band „Strong Mints“. Der Eintritt ist frei, die Atmosphäre locker. Der Förderkreis bietet zur Erfrischung Getränke an.